Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.



Gümüşhane ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyelerin evlendirme birimlerine başvurdu.



Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.



Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.​​​​​​​



Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçede bugün 7 çiftin nikah akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.





Hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını belirten Yılmaz, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak nikahlarını kıydık." dedi.



Yılmaz, nikahlarını kıydığı Esra ve Samet Durmuş çiftine mutluluklar diledi.



Gelin Esra Durmuş ise 06.06.2026 tarihi ile bu mutlu günlerini daha anlamlı kıldıklarını ifade ederek, "Bir daha gelemeyecek bir tarih. Bu yüzden bu tarihi seçtik." diye konuştu.

