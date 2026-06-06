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        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti

        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti

        Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Gümüşhane'de 14 çift nikah için "06.06.2026"yı seçti

        Gümüşhane'de 14 çift, "06.06.2026"da hayatlarını birleştirmeyi tercih etti.

        Gümüşhane ve ilçelerinde nikah tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, belediyelerin evlendirme birimlerine başvurdu.

        Aldıkları randevu sonrası bugün nikah masasına oturan çiftler, "evet" diyerek hayatlarını birleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

        Nikah törenlerine katılan aileler de çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.​​​​​​​

        Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, ilçede bugün 7 çiftin nikah akdinin gerçekleştirildiğini söyledi.


        Hafta sonu belediyede nikah kıyılmadığını belirten Yılmaz, "Bugün gençlerimizin özel günlerine mutluluk katılması için belediyemizi açarak nikahlarını kıydık." dedi.

        Yılmaz, nikahlarını kıydığı Esra ve Samet Durmuş çiftine mutluluklar diledi.

        Gelin Esra Durmuş ise 06.06.2026 tarihi ile bu mutlu günlerini daha anlamlı kıldıklarını ifade ederek, "Bir daha gelemeyecek bir tarih. Bu yüzden bu tarihi seçtik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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