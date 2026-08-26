Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'deki cam seyir terası 67 bin 786 ziyaretçi ağırladı

        Gümüşhane'deki cam seyir terası 67 bin 786 ziyaretçi ağırladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 240 metre yüksekliğindeki kayalık üzerine kurulan cam seyir terası, sezon boyunca 67 bin 786 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Gümüşhane'deki cam seyir terası 67 bin 786 ziyaretçi ağırladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, 240 metre yüksekliğindeki kayalık üzerine kurulan cam seyir terası, sezon boyunca 67 bin 786 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

        Torul Kalesi'nin yanı başında yer alan ve 90 metrekarelik alana sahip cam seyir terası, ziyaretçilerine ilçeyi kuş bakışı izleme imkanı sunuyor.

        Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası gibi bölgenin önemli turizm destinasyonlarına yakın konumda bulunan teras, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        Yaklaşık 8 yıl önce hizmete açılan cam seyir terasına gelen ziyaretçiler, yüksekten izledikleri manzaranın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi güzellikleri de keşfetme fırsatı buluyor.

        REKLAM

        Cam seyir terasını bu sezon 67 bin 786 yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

        - "Cam seyir terasının çok güzel manzarası var"

        Mısır'dan gelen Ahmad Elsamman, AA muhabirine, cam seyir terasının çok güzel manzarası olduğunu söyledi.

        Ziyaret ettiği turistik mekanların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirten Elsamman, bu paylaşımların farklı ülkelerdeki insanların bölgeye ilgisini artırdığını ifade etti.

        Elsamman, Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının Mısır halkını mutlu ettiğini dile getirerek, bu gelişmenin Trabzon ve çevresine yönelik ilgiyi de artırdığını kaydetti.

        REKLAM

        Turizm sektöründe 15 yıldır faaliyet gösteren Hasan Korkmaz da sezonun yoğun geçtiğini aktardı.

        Korkmaz, Trabzonspor'un Salah transferinin ardından Mısır'dan bölgeye gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını belirtti.

        Bölgeyi ziyaret eden yabancı turistlerin deneyimlerini sosyal medya üzerinden paylaştığını anlatan Korkmaz, "Yabancı ziyaretçilerin sosyal medya hesaplarında grupları var. Buraya geliyorlar. Buradan memnun oluyorlar. Gruplara atıyorlar. Onları da teşvik ediyorlar. Birbirlerine buradaki turizm destinasyonları tavsiye ediyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Rojin Kabaiş dosyasında gözler yeni Adlı Tıp raporunda
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        İddia: İran, ABD tesislerine büyük zarar verdi
        Palamutta beklenti büyük
        Palamutta beklenti büyük
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Avrupa'da şato almak İstanbul'un bu ilçelerinde ev almaktan ucuz
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        "Ahlat gezisi"
        "Ahlat gezisi"
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        "ABD İran'a ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracak"
        "ABD İran'a ekonomik baskı ve deniz ablukasını öne çıkaracak"
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Stil mi, kimlik mi?
        Stil mi, kimlik mi?

        Benzer Haberler

        Koruma altındaki Artabel Gölleri'nde taraftar tahribatı Gümüşhane'de doğal...
        Koruma altındaki Artabel Gölleri'nde taraftar tahribatı Gümüşhane'de doğal...
        Gümüşhane'de üzüm sarmaşıkları elektrik direğini ağaca çevirdi
        Gümüşhane'de üzüm sarmaşıkları elektrik direğini ağaca çevirdi
        Giresun'daki hasta ambulans helikopterle Gümüşhane'ye getirildi
        Giresun'daki hasta ambulans helikopterle Gümüşhane'ye getirildi
        Dev kazanda hazırlanan kuru fasulye ile dünya rekoru kırıldı
        Dev kazanda hazırlanan kuru fasulye ile dünya rekoru kırıldı
        Kelkit şeker fasulyesiyle dev kazanda hazırlanan yemek dünya rekoru kırdı
        Kelkit şeker fasulyesiyle dev kazanda hazırlanan yemek dünya rekoru kırdı
        Kelkit'te kuru fasulyeyle dünya rekoru kırıldı Kelkit Şeker Fasulyesi dünya...
        Kelkit'te kuru fasulyeyle dünya rekoru kırıldı Kelkit Şeker Fasulyesi dünya...