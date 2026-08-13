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        Gümüşhaneli iş insanı özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu

        İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Gümüşhaneli iş insanı özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu

        İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çakırkaya köyünden Ankara'ya hareket etti.

        Özel uçağıyla 21 Temmuz'da köyüne gerçekleştirdiği uçuş görüntüleri sosyal medyada ilgi gören Ünsal, Ankara'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'na uçmak için hazırlıklarını tamamladı.

        Türkiye Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği Başkanı da olan Orhan Ünsal, gazetecilere, kaymakamlık ve belediye ekiplerince uçağı indirdiği alana kalkış için uygun pist yapıldığını söyledi.

        Ünsal, 11.00 gibi Ankara'da olmayı planladığını belirterek, kendisini uğurlamaya gelen hemşehrilerine teşekkür etti.

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        Özellikle havacılık teknolojilerinin çok hızlı geliştiğine işaret eden Ünsal, "Dünyanın her tarafında bu pistler o kadar çok fazla ki Amerika'da 10 bin, Avrupa'da 3 bin, Türkiye'de ise sadece 10 tane var. Biz bunları çoğaltabiliriz." dedi.

        Ünsal, uçağıyla köye inmesinin yörede heyecana yol açtığını dile getirerek, "Çocuklarımız havacılıkla tanışacak, uçaklara dokunacaklar. Uçağın ne olduğunu bilmiyorlardı. Geldiler burada gördüler, ciddi manada bir heyecan oluştu. Uçma şansı olan çocuklarımız da oldu." diye konuştu.

        Yapılan pisti sık sık kullanacağını aktaran Ünsal, uçağı olan pilot arkadaşlarına da Çakırkaya köyündeki pisti önereceğini kaydetti.

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        Hemşehrileriyle vedalaşan Ünsal, daha sonra Ankara'ya hareket etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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