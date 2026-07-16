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        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'deki kabri başında anıldı

        Tunceli'de 9 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'deki kabri başında anıldı

        Tunceli'de 9 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'deki kabri başında anıldı.

        Görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye dönerken 16 Haziran 2017'de Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra şehit edilen ve cenazesi 16 Temmuz 2017'de toprağa verilen Necmettin öğretmen için Torul ilçesi Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Şehit öğretmenin mezarını ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Torul Kaymakamı Koray Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ve diğer ilgililer ziyaret etti.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından katılımcılar şehit öğretmenin mezarına karanfil bıraktı.

        ​​​​​​​Vali Yardımcısı Alpaslan, yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberliğe kastetmek isteyenlere hiçbir zaman fırsat verilmeyeceğini söyledi.

        Şehitlerin vatana olan borçlarını en kıymetli olan canlarıyla ödediklerini belirten Alpaslan, "Biz de bunun bilinciyle hareket edeceğiz. Buna göre çalışacak, hem şehitlerimize olan borcumuzu hem de devlete ve millete olan borcumuzu çalışarak ödeyeceğiz." diye konuştu.

        Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise anma töreni için gelen ve kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, "İyi ki varlar, iyi ki bu milletin bir ferdiyiz. İster toprağın altında olalım, ister üstünde fark etmez. Bir gün hepimiz ebediyete uğurlanacağız." dedi.

        Yılmaz, oğlu Necmettin Yılmaz ve tüm şehitlere rahmet diledi.

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