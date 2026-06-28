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        Cennet Cehennem Vadisi, güreşte Süper Lig Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

        SAYİM HARMANCI - Türkiye'nin önde gelen güreş kulüplerinin sporcuları, 2025-2026 Sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri'nde Hakkari'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde mindere çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Cennet Cehennem Vadisi, güreşte Süper Lig Finalleri'ne ev sahipliği yapacak

        SAYİM HARMANCI - Türkiye'nin önde gelen güreş kulüplerinin sporcuları, 2025-2026 Sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri'nde Hakkari'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'nde mindere çıkacak.

        Kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında etrafı sarp kayalık ve yüksek rakımlı dağlarla çevrili Cennet Cehennem Vadisi, son yıllarda kentte dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerin en çok yapıldığı yerlerden biri oldu.


        Çevresinde Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesinin yer aldığı Cilo Dağları'ndaki 4 bin 135 rakımlı Uludoruk ile buzulların bulunduğu vadi, yerli ve yabancı turistler ile sporcuların da rotası haline geldi.

        Doğal parkurlarıyla insanları cezbeden vadi, şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Türkiye Güreş Federasyonunun işbirliğiyle yapılacak 2025-2026 sezonu Serbest ve Grekoromen Güreş Süper Lig Finalleri'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

        30 Haziran'da yapılması planlanan organizasyon öncesinde vadiye 800 kişilik tribün, müsabakalar için seyyar minder ve baz istasyonu kurulumu yapılıyor.

        Hazırlıkların tamamlanmasıyla Türk güreşinin en güçlü kulüplerinin sporcuları bölgenin eşsiz güzellikleriyle iç içe ortamda kupa kazanmak için ter dökecek.




        - "Doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, Süper Lig Finalleri'nin güreş branşındaki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

        Bu faaliyetin Hakkari'de, Cennet Cehennem Vadisi'nde yapılmasının büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Yıldırım, "3 bin rakımlı alana 800 kişilik portatif tribün, seyyar minder kuruyoruz. Bunu yaparken de doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Yollarımızda yine iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden üst düzey sporcularımızın 3 bin rakımda bu müsabakaları yapabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Bu tür etkinliklerle yörenin coğrafyasını, kültürünü ve değerlerini il dışından gelen sporculara tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Çevre illerden ciddi katılım bekliyoruz. Organizasyon, yaklaşık 200 sporcunun, hakemin, idarecinin katılımıyla gerçekleşecek. İlimizin tanıtımı, buradaki sporcuların milli sporcuları görmesi, onlarla aynı ortamı paylaşmaları açısından son derece önemli bir organizasyon. İnşallah 30 Haziran'da geniş katılımlı kazasız, belasız bir program gerçekleştireceğiz. Müsabakaya katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Böyle bir organizasyonun burada yapılmasını sağlayan, destek veren bütün paydaş kurumlara, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

        Kentin coğrafyasının yüzde 88'inin dağlık alanlardan oluştuğunu, aynı gün farklı mevsimleri yaşamanın mümkün olduğunu dile getiren Yıldırım, "Aynı gün birçok doğa sporunu yapma imkanı var. Huzur ortamının sağlanmasıyla hem il dışından hem ülke dışından doğaseverlerin ilgisi söz konusu çünkü bakir alanlar, yeni rotalar çok var. Sadece turizmde değil sportif alanda da son zamanlarda önemli başarılar elde etmeye başladık. Artık birçok branşta ilimizi milli takımda temsil eden sporcularımız bulunuyor." diye konuştu.

        Güreş Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Sefer Özatak da Türkiye'nin gözde güreş kulüplerinin katılımıyla yapılacak organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Müsabakaların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını vurgulayan Özatak, "Bu konuda desteklerini esirgemeyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'e ve tüm devlet erkanına teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir etkinlik olacak. Tüm halkımızı da bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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