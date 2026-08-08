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        Cennet Cehennem Vadisi'nde "Aile Kampı" düzenlendi

        Hakkari'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce "Aile Kampı" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Cennet Cehennem Vadisi'nde "Aile Kampı" düzenlendi

        Hakkari'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce "Aile Kampı" organize edildi.

        Doğal güzellikleriyle öne çıkan Cennet Cehennem Vadisi'ndeki yaylada "Doğayla Büyüyen Aileler" temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, belirlenen alanda çadır kurdu.

        DKMP Şube Müdürlüğü görevlilerince katılımcılara etkinlik için hazırlanan tişört ve şapkalar dağıtıldı.

        Katılımcılara bölgedeki flora ve faunanın tanıtıldığı etkinlikte, çocuklara yönelik doğa konulu resim yarışması yapıldı, kozalaklardan hazırlanan kuş yemlikleri doğaya bırakıldı.


        Etkinliğe katılan Zuhal Ertunç, AA muhabirine, kampa ailece geldiklerini, burada güzel etkinlikler yapıldığını söyledi.

        Boyama, resim, çadır kurma etkinliklerinin yapıldığını belirten Ertunç, "Gayet güzel geçiyor. Hepimiz çadırımızı kurduk. Akşam da kalacağız. Güzel bir etkinlik oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Burası mükemmel bir manzaraya sahip. Karşımızda kar ve buzullarla kaplı dağlar var. Ortam çok güzel." dedi.

        Etkinliğe, DKMP Hakkari Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ve Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç da katıldı.

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