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        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Devlet desteğiyle kurduğu bahçede 15 yıldır elma üretiyor

        Devlet desteğiyle kurduğu bahçede 15 yıldır elma üretiyor

        HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Nurettin Şenlik (60), devlet desteğiyle aldığı 300 elma fidanıyla kurduğu bahçede 15 yıldır üretim yapıyor. 12 dönümlük arazisinde elma yetiştiren Şenlik, bu yılki hasatta 8 ton üretim beklediklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle kurduğu bahçede 15 yıldır elma üretiyor

        HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Nurettin Şenlik (60), devlet desteğiyle aldığı 300 elma fidanıyla kurduğu bahçede 15 yıldır üretim yapıyor. 12 dönümlük arazisinde elma yetiştiren Şenlik, bu yılki hasatta 8 ton üretim beklediklerini söyledi.

        Şemdinli ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Güvenli köyünde yaşayan 1 çocuk babası Nurettin Şenlik, yaklaşık 15 yıl önce Şemdinli Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanan fidan desteğinden yararlandı. Şenlik, temin ettiği 300 elma fidanını 12 dönümlük arazisine dikti. Elma yetiştiriciliği yapan Nurettin Şenlik, elde ettiği ürünlerle hem ailesini geçindiriyor hem de ilçenin ekonomisine katkı sağlıyor.

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        BU YIL 8 TON ÜRÜN ELDE ETMEYİ HEDEFLİYOR

        Bahçesinde, 'Arap kızı' olarak bilinen elma çeşidinin yanı sıra beyaz ve kırmızı elma da yetiştiren Şenlik, ilkbahar döneminde ağaçların budama ve ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Nurettin Şenlik, bu yıl iki bahçesinden toplam 8 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.

        'BEREKETLİ BİR SEZON OLMASINI UMUYORUM'

        Elma yetiştiriciliğini yıllardır sürdürdüğünü belirten Şenlik, fidan desteği sağlayan yetkililere teşekkür etti. Nurettin Şenlik, "Bu yıl da verimli ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeyi umut ediyoruz. 300 elma fidanıyla kurduğum bahçede bu yıl 8 ton verim bekliyoruz. Bu elmaları satarak ailemi geçindirirken, ilçe ekonomisine de katkı sağlıyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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