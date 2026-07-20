Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Turan, görevine başladı

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Turan, görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ufuk Turan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Turan, görevine başladı

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ufuk Turan, görevine başladı.

        Adliye personeli tarafından karşılanan Turan, tebrikleri ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti.


        Kentte görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, "Kentin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde adalet hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesi için çalışacağız. Bu güzel şehirde görev yapacak olmaktan mutluluk duyuyor, tüm Hakkarili hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        Tuzla'da 22 milyon liralık aidat vurgunu
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Oğuzhan Uğur ve 9 kişi adliyeye sevk edildi
        Yeni gol kralı Mbappe!
        Yeni gol kralı Mbappe!
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Hücuma genç Fransız!
        Hücuma genç Fransız!
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        51 kilo altın için 10 dakika yetti... 170 milyon TL'lik altın vurgunu yapan çift yakalandı
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Luis de la Fuente: İşsizlikten Dünya Şampiyonluğu'na!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        Yüzyıllık tartışma hala sürüyor!
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        İsrail, ABD'de 'etki kampanyası' yürütüyor
        Final maçının ünlü seyircileri
        Final maçının ünlü seyircileri
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        İsmail Kartal'ın Gornik planı!
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Ünlü oyuncu üniversiteden mezun oldu
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        Mezarda uyanma korkusu tarihin en tuhaf icadını doğurdu!
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları
        20 - 26 Temmuz haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dron...
        Ölen dağcının, 200 metre sürüklendikten sonra ipte asılı kaldığı bölge dron...
        Hakkari'de kayıp dağcının cansız bedenine ulaşıldı
        Hakkari'de kayıp dağcının cansız bedenine ulaşıldı
        Yüksekova'da hız kesmeyen sağlık mesaisi: Şarbon aşılama çalışmaları sürüyo...
        Yüksekova'da hız kesmeyen sağlık mesaisi: Şarbon aşılama çalışmaları sürüyo...
        Hakkari'de kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı
        Hakkari'de kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı
        Temmuz ayında 5 metrelik kar tünellerine serinleten gezi
        Temmuz ayında 5 metrelik kar tünellerine serinleten gezi
        Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı
        Cilo Sat Dağı'nda kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı