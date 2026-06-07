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        Hakkari Zap Spor finale yükseldi

        Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zap Spor, play-off karşılaşmasında Doğubayazıtspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Hakkari Zap Spor finale yükseldi

        Türkiye Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Hakkari Zap Spor, play-off karşılaşmasında Doğubayazıtspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

        Merzan Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 28. dakikada Mehmet Ali Tektaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        İlk yarının uzatma dakikalarında Diyar Sak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkaran Hakkari Zap Spor, devre arasına 2-0 üstünlükle girdi.

        Karşılaşmanın 46. dakikasında Diyar Sak'ın attığı golle farkı üçe çıkaran Zap Spor, bu sonuçla finale yükselmeyi başardı.


        Hakkari Zap Spor, çarşamba günü deplasmanda Bitlis Spor ile karşılaşacak.


        Karşılaşmayı, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Zap Spor Kulübü Başkanı Ayhan Tunç ve taraftarlar izledi.

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