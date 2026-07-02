Hakkari'de 11 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınırında 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli yakalandı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, İran'dan uyuşturucu getirileceği ve batı illerinde satılacağı yönünde bilgi alınması üzerine İran sınır hattında 7'inci Hudut Alay Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Meydan Bölük Komutanlığı ve Esendere Jandarma Karakol Komutanlığınca ortak çalışma yürütüldü.



Operasyonda, İran uyruklu V.K. ile 2 çuvalda 4 paket halinde 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.



Gözaltına alınan V.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

