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        Hakkari'de 11 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınırında 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Hakkari'de 11 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İran sınırında 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, İran uyruklu şüpheli yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, narkotik suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, İran'dan uyuşturucu getirileceği ve batı illerinde satılacağı yönünde bilgi alınması üzerine İran sınır hattında 7'inci Hudut Alay Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Meydan Bölük Komutanlığı ve Esendere Jandarma Karakol Komutanlığınca ortak çalışma yürütüldü.

        Operasyonda, İran uyruklu V.K. ile 2 çuvalda 4 paket halinde 11 kilo 350 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan V.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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