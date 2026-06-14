Hakkari'de 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, M.H.E. ile E.E'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin bulunduğu araçta arama yapan ekipler, alüminyum folyoya sarılı 27 pakette 21 kilo 650 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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