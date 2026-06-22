Hakkari'de AK Parti Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nın Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Başkanı Kaya, kentte hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin bilgi verdi. Kentte kurulacak maden zenginleştirme fabrikası sayesinde bu yıl ilk etapta 500-600 arasında kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kaya, izabe tesisiyle de 1500 kişinin iş imkanına kavuşacağını dile getirdi. Söz konusu projelerin bölgenin ekonomisine önemli katkı sağlanacağını ifade eden Kaya, Türkiye Güreş Şampiyonası final müsabakalarının 30 Haziran'da Cilo Dağları eteklerinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Toplantıya AK Parti Hakkari İl Koordinatörü Bahattin Yıldız, Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Rızgar Özdemir ile teşkilat mensupları katıldı.

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