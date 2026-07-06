Hakkari'de asayiş toplantısı yapıldı

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan başkanlığında asayiş toplantısı düzenlendi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantıda 1-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen asayiş olayları ve güvenlik faaliyetlerinin bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığı verilerin incelendiği belirtildi.



Aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarında yüzde 11, narkotik suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 128 ve kaçakçılık suçlarının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlarda yüzde 118 artış sağlandığı vurgulanan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 404 kişinin yakalandığı bildirildi.



Taşyapan, özveriyle görev yapan tüm kolluk personeline teşekkür etti.



Toplantıya, Vali Yardımcısı Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, bazı kurum amirleri ve birim amirleri katıldı.

