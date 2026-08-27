Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de buğday hasadı şenlikle başladı

        Hakkari'de buğday hasadı şenlikle başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde 2026 yılı buğday hasadı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Hakkari'de buğday hasadı şenlikle başladı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde 2026 yılı buğday hasadı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

        Büyükçiftlik Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik, beldede 15 dönümlük arazide gerçekleştirildi.

        Şenlikte konuşan Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, tarımsal üretimin önemine dikkati çekerek, çiftçilerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi.

        Çiftçilerin büyük emek ve alın teriyle üretim yaptığını belirten Hülür, "Bizlerin özellikle çiftçilerimizi, tarımda emek veren, üreten, alın teri döken insanlarımızı desteklemek boynumuzun borcudur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inşallah buna devam edeceğiz." dedi.

        REKLAM

        Yüksekova'nın gelişiminin birlik ve beraberlik içerisinde sürdürülebileceğini vurgulayan Hülür, şunları kaydetti:

        "Yüksekova deyince aklıma sadece tarım gelmiyor. Gerçekten tarımdan turizme, turizmden sanayi ve ticaret alanında yapacağımız o kadar güzel şeyler var ki. Bunu ancak ve ancak birlik ve beraberlik çerçevesinde yapabiliriz. Bir bölgede tarımın, turizmin, sanayinin, ticaretin ve istihdamın konuşulması huzurun göstergesidir. İlçede yaşanan huzur ortamının kıymetinin bilinmesi gerekiyor. 2026 yılı buğday hasadının çiftçiler için bereketli geçmesini diliyorum. Çiftçi olmak öyle kolay değil. Bizler de köy çocuklarıyız, kendi köylerimizde bu işleri yaptık, hala yapıyoruz. Sabahın ilk ışığıyla tarlaya girmek, o bereketi hissetmek, görmek öyle kolay şeyler değil."

        REKLAM

        Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek de tarımın Türkiye ve dünya açısından önemli yere sahip olduğunu dile getirdi.

        Tarımın geleceğin temel unsurlarından biri olduğunu anlatan Çiçek, yerel yöneticiler olarak çiftçilere gerekli desteği vermeye devam edeceklerini bildirdi.

        Çiçek, "Türkiye'mizin ve dünyanın gerçeği, her şey tarımdan geçiyor. Bizler de yerel yöneticiler olarak tarıma gereken desteği vermekle mükellefiz ve vermeye devam edeceğiz. Çiftçilerimizin üretim sürecinde yalnız bırakılmaması gerekiyor. Yüksekova Kaymakamımıza ve kurum amirlerimize üreticilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Hülür ve Çiçek, buğday hasadı yaptı.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Özkan Çömez, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, çiftçiler, muhtarlar ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        Katil zanlısın rotasını İstanbulkart ele verdi!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        Meta’dan tarihi anlaşma! 2 saat sınırı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Trabzonspor, Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!
        Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne 90 dakika uzaklıkta!

        Benzer Haberler

        Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik'te buğday hasadına katıldı
        Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür Büyükçiftlik'te buğday hasadına katıldı
        Sınır telleri arasında mahsur kalan atlar kurtarıldı
        Sınır telleri arasında mahsur kalan atlar kurtarıldı
        Yüksekova'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
        Yüksekova'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
        Yüksekova'da asırlık gelenek: İmece usulü hasat dönemi devam ediyor
        Yüksekova'da asırlık gelenek: İmece usulü hasat dönemi devam ediyor
        Yüksekova'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
        Yüksekova'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 10 yaralı
        Giresun ve Iğdır'dan gelen gençler Şemdinli'yi gezdi
        Giresun ve Iğdır'dan gelen gençler Şemdinli'yi gezdi