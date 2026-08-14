Hakkari'de depoda çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'de bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 14.08.2026 - 12:00 Güncelleme:
Hakkari'de bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bulak Mahallesi Mukaddes Akar Caddesi'nde, Belediye Halk Pazarı'nın yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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