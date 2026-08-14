Hakkari'de depoda çıkan yangın söndürüldü

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bulak Mahallesi Mukaddes Akar Caddesi'nde, Belediye Halk Pazarı'nın yanında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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