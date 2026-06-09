Hakkari'de dereye düşen çoban hayatını kaybetti

Hakkari'de dereye düşen çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Ördekli köyü yolunun Erziki mevkisinde çobanlık yapan Cesur Y'nin (27) dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yürütülen çalışma sonucu Hakkari-Van kara yolundaki köprü yakınında sudan çıkarılan Cesur Y. sedye ile ambulansa taşındı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Cesur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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