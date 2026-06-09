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        Hakkari'de dereye düşen çoban hayatını kaybetti

        Hakkari'de dereye düşen çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Hakkari'de dereye düşen çoban hayatını kaybetti

        Hakkari'de dereye düşen çoban, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Ördekli köyü yolunun Erziki mevkisinde çobanlık yapan Cesur Y'nin (27) dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yürütülen çalışma sonucu Hakkari-Van kara yolundaki köprü yakınında sudan çıkarılan Cesur Y. sedye ile ambulansa taşındı.

        Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Cesur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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