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        Hakkari'de elektronik atıklardan hazırlanan ürünler sergilendi

        Hakkari'de Sümbül Anadolu Lisesi'nde geri dönüşüm bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla bir sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Hakkari'de elektronik atıklardan hazırlanan ürünler sergilendi

        Hakkari'de Sümbül Anadolu Lisesi'nde geri dönüşüm bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacıyla bir sergi açıldı.

        Sergide öğrencilerin elektronik atıklardan hazırladığı ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


        Çelik, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

        Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nazif Tatlı, şube müdürleri, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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