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        Hakkari'de eşi tarafından öldürülen kadın ile iki kardeşi ve annesi yan yana defnedildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün eşi tarafından öldürülen kadın ile aynı saldırıda yaşamını yitiren annesi ve iki kardeşi yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Hakkari'de eşi tarafından öldürülen kadın ile iki kardeşi ve annesi yan yana defnedildi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün eşi tarafından öldürülen kadın ile aynı saldırıda yaşamını yitiren annesi ve iki kardeşi yan yana toprağa verildi.

        İlçenin Beşevler Mahallesi'nde boşanma aşamasında olduğu eşi uzman çavuş Musa Gezer tarafından silahla öldürülen Huriye Gezer ile annesi Habibe, kardeşleri Deniz ve Gürkan Demir'in cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        İlçeye götürülen cenazeler, namaz kılınmasının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

        - Olay

        İlçe nüfusuna kayıtlı olan ve İstanbul'da görev yapan uzman çavuş Musa Gezer, dün sabah saatlerinde kayınpederinin Şemdinli ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açmıştı.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede Gezer'in eşi Huriye Gezer, kayınvalidesi Habibe, baldızı Deniz ve kayınbiraderi Gürkan Demir'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Gezer de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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