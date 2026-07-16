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        Hakkari'de haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de Cilo Dağlarına tırmanış yaparken haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 00:24 Güncelleme:
        Hakkari'de haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı

        Hakkari'de Cilo Dağlarına tırmanış yaparken haber alınamayan dağcı için arama çalışması başlatıldı.


        Bursa'dan 13 Temmuz'da kente gelen iki dağcı, Cennet Cehennem Vadisi'ndeki Bala Yaylası'na çıkarak Cilo Dağları zirvesi için tırmanışa geçti.

        Sarp kayalık ve zorlu araziye sahip bölgede dağcılardan biri dönmeye karar verirken, diğer dağcı tırmanışa devam etti.

        Tırmanışı sürdüren dağcıdan uzun süre haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, uzun süren tırmanışın ardından insansız hava araçlarıyla tarama yaptıkları bölgede dağcıya ulaşamadı.

        Havanın kararmasıyla çalışmalarına ara veren ekipler, aramaya sabah devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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