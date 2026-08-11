Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ile "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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