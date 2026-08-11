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        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 23:32 Güncelleme:
        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı

        Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. ile "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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