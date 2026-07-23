Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de ineği telef olan kadına 2 inek ve 2 buzağı desteği

        Hakkari'de ineği telef olan kadına 2 inek ve 2 buzağı desteği

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Hakkari'de ineği telef olan kadına 2 inek ve 2 buzağı desteği

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.

        İlçeye bağlı Yeniışık köyünde yaşayan Özbek'in telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün haberlerde yer alması üzerine hayırseverler destek olmak için aileyle irtibat kurdu.

        Köye giden Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 2 inek ve 2 buzağıyı Özbek'e teslim etti.

        Akman, basın mensuplarına, Özbek'in yaşadığı üzüntüye ilişkin haberi sosyal medyada gördükten sonra aileye destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Akman, "İneklerimizi buraya getirdik. Birçok hayırsever destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanından ailemiz için bağış yapıldı. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Ailemize destek olduğumuz için mutluyuz." dedi.

        Ayni Özbek ise ineğin telef olması nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

        Oğlu İshak Özbek de destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Bir ineğimiz vardı, onu kaybettik. Bize 2 inek ve 2 buzağı verdiler. Rabbim destek veren herkesten razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        "Çok büyük bir saldırı düşünüyorum"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        "Hiçbir sanatçıya ödeme yapmadık"
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        İran'dan İngiltere'ye uyarı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Fatma Soydaş tutuklandı
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Temmuz 2026 haberleri
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 6 isim daha ifadeye çağrıldı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        G.Saray'dan Bremer ve transfer kararı!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması!
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        ChatGPT'ye sağlık tavsiyesi davası
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        THY’den 3 milyar dolarlık motor ihalesi…
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği

        Benzer Haberler

        Uçuruma düşen inekleri ölen 7 çocuklu aileye, 2 inek ve 2 buzağı hibe edild...
        Uçuruma düşen inekleri ölen 7 çocuklu aileye, 2 inek ve 2 buzağı hibe edild...
        Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı döken Ayni teyzeye yardım eli uzatıldı
        Uçurumdan düşen ineği için gözyaşı döken Ayni teyzeye yardım eli uzatıldı
        Hakkari'de merada otlayan ineğinin telef olduğunu gören kadın üzüntü yaşadı
        Hakkari'de merada otlayan ineğinin telef olduğunu gören kadın üzüntü yaşadı
        Hakkâri'de çöp sıkıştırma kamyonu yandı
        Hakkâri'de çöp sıkıştırma kamyonu yandı
        Kurtardığı sincap için evinde tırmanması için doğal alan oluşturdu
        Kurtardığı sincap için evinde tırmanması için doğal alan oluşturdu
        Yüksekova'da yürek yakan görüntü: Uçurumdan düşerek telef olan ineğine sarı...
        Yüksekova'da yürek yakan görüntü: Uçurumdan düşerek telef olan ineğine sarı...