Hakkari'de ineği telef olan kadına 2 inek ve 2 buzağı desteği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.



İlçeye bağlı Yeniışık köyünde yaşayan Özbek'in telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün haberlerde yer alması üzerine hayırseverler destek olmak için aileyle irtibat kurdu.



Köye giden Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 2 inek ve 2 buzağıyı Özbek'e teslim etti.



Akman, basın mensuplarına, Özbek'in yaşadığı üzüntüye ilişkin haberi sosyal medyada gördükten sonra aileye destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.



Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Akman, "İneklerimizi buraya getirdik. Birçok hayırsever destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanından ailemiz için bağış yapıldı. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Ailemize destek olduğumuz için mutluyuz." dedi.



Ayni Özbek ise ineğin telef olması nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



Oğlu İshak Özbek de destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Bir ineğimiz vardı, onu kaybettik. Bize 2 inek ve 2 buzağı verdiler. Rabbim destek veren herkesten razı olsun." diye konuştu.

