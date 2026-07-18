Hakkari'de kayıp dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve malzemeler bulundu

Hakkari Valiliği, 13 Temmuz'da Cilo Dağları'na tırmanışı sırasında kaybolan dağcıya ait olduğu değerlendirilen ip ve teknik malzemelerin bulunduğunu, çalışmaların söz konusu bölgede yoğunlaştırıldığını bildirdi.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası mevkisinde Süpha Dürek zirve tırmanışı sırasında kaybolan Yüksel Işık'ı arama çalışmalarının ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordinasyonuyla zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen aralıksız sürdüğü belirtildi.



14 Temmuz günü saat 20.55'te Işık'ın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle AFAD, JAK ve UMKE görevlilerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler verildi:



"İlk gün yürütülen çalışmalarda bölgede görüntüleme sistemi desteğiyle alan taraması yapılmıştır. 15 Temmuz saat 05.30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan baz istasyonu verileri doğrultusunda son baz noktası alınarak bu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırılmış, ayrıca Van İl AFAD Müdürlüğünden 5 kişilik uzman dağcı ekip de çalışmalara dahil edilmiştir. Aynı gün saat 10.25'te yaklaşık 3 bin 160 metre yükseklikte kayıp şahsın son kamp yaptığı alana ulaşılmıştır. Yapılan detaylı çevre taramasında herhangi bir iz veya emareye rastlanmaması üzerine arama alanı genişletilmiştir."



Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın 15 Temmuz'da aramaların yürütüldüğü alanda incelemede bulunarak çalışmalarla ilgili bilgi aldığı belirtilen açıklamada, saat 20.00 itibarıyla yüksek rakım ve havanın kararmasıyla görüş mesafesinin azalması üzerine çalışmalara ara verildiği ifade edildi.



16 Temmuz'da sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayan arama çalışmaları kapsamında saat 07.30 sularında rakımın 3 bin 400 metre olduğu buzul alanına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yapılan incelemelerde şahsa ait bir bulguya ulaşılamamıştır. Yüksek riskli ve zorlu arazi koşulları nedeniyle akşam saatlerinde çalışmalara yeniden ara verilmiş, zirve tırmanışını ve arama faaliyetlerini desteklemek amacıyla Diyarbakır ve Erzurum AFAD Müdürlüklerinden takviye ekipler talep edilmiştir. 17 Temmuz'da bölgede mevcut bulunan AFAD, JAK ve güvenlik korucuları ekiplerine, Diyarbakır ve Erzurum müdürlüklerinden gelen takviye ekipler katılmıştır. 18 Temmuz saat 04.00 itibarıyla uzman ekipler, güvenlik korucuları, yerel rehberler ile kamp alanından zirve tırmanışı gerçekleştirilerek saat 11.10 sularında kayıp dağcımıza ait olduğu düşünülen ipler ve teknik malzemeler 3 bin 894 metrede bulunmuş, arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırılmıştır."



Teknik ekiplerin yaptığı son değerlendirmelerde mevcut izlerin bulunduğu bölgede lider tırmanış tekniklerinin ve imkanlarının kullanılarak yüksek uçurum, buzul dağı kısmında arama yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, "Bursa ve Sakarya AFAD il müdürlüklerimizden uzman ekipler de talep edilmiştir. Sahada toplam 65 personel ve gönüllü, 2 İHA, 5 dron, 14 araç ile arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimizin tüm imkanları vatandaşımıza sağ salim ulaşmak adına seferber edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." denildi.

