Hakkari'de marketlerde denetim yapıldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi. Kentte faaliyet gösteren zincir ve diğer marketleri gezen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ile reyon ve kasa fiyat uyumunu kontrol etti. Ekipler, vatandaşlardan alışveriş sırasında aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini, olumsuzluklarla karşılaşmaları halinde belediyeye bilgi vermelerini istedi. Kentte halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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