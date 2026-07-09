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        Hakkari'de marketlerde denetim yapıldı

        Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Hakkari'de marketlerde denetim yapıldı

        Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi.

        Kentte faaliyet gösteren zincir ve diğer marketleri gezen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ile reyon ve kasa fiyat uyumunu kontrol etti.

        Ekipler, vatandaşlardan alışveriş sırasında aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini, olumsuzluklarla karşılaşmaları halinde belediyeye bilgi vermelerini istedi.

        Kentte halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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