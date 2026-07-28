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        Hakkari'de öğrencilere spor malzemesi desteği

        Hakkari Bağışlı Kültür ve Gençlik Derneğince yürütülen "Çanakkale ve Ayasofya Özlemi Projesi" kapsamında yüzme, okçuluk ve futbol eğitimlerine katılacak öğrencilere spor malzemesi desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Hakkari'de öğrencilere spor malzemesi desteği

        Hakkari Bağışlı Kültür ve Gençlik Derneğince yürütülen "Çanakkale ve Ayasofya Özlemi Projesi" kapsamında yüzme, okçuluk ve futbol eğitimlerine katılacak öğrencilere spor malzemesi desteği sağlandı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında Hakkari Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

        Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, projenin çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimine katkı sunacağını söyledi.

        Proje kapsamında öğrencilere önce yüzme eğitimi verileceğini, ardından farklı spor branşlarında çalışmalar yapılacağını belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

        "Çanakkale ve İstanbul gezilerine katılan çocuklarımız Ayasofya'yı ve Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret edecek. Bu yaşta edinecekleri deneyimler zihinlerinde kalıcı izler bırakacaktır. Sosyal etkinliklere katılmak ve bu değerleri yerinde görmek ömür boyu unutulmayacak hatıralar oluşturur. Bu tür projeler çok önemlidir. Projede emeği geçen belediye başkan yardımcımıza, muhtarımıza ve katkı sunanlara teşekkür ediyorum."

        Dernek Başkanı ve Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar da projenin kentte önemli bir spor, kültür ve eğitim çalışması olduğunu ifade etti.

        Üç farklı branşta öğrencilere eğitim verileceğini aktaran Yaşar, "20 öğrencimize 20 saat temel yüzme teknikleri eğitimi vereceğiz. Ardından okçuluk ve futbol kurslarını açacağız. Bu çalışmalarla adeta bir okul gibi faaliyet gösteren derneğimiz, sivil toplum alanında önemli bir ihtiyacı karşılıyor." dedi.

        Program, öğrencilere hediye ve spor malzemelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

        Programa Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Metin Ertuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, muhtarlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

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