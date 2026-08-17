Hakkari'de uzman çavuşun ölümüne ilişkin 3 itfaiye personeli hakkında adli kontrol kararı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, dün bir binanın 5. katındaki dairesinin anahtarını evde unutan Yurt, itfaiye aracının merdiveniyle balkona ulaşmaya çalışmış, aracın henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu merdivenin sepeti ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yurt, hayatını kaybetmişti.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede görev yapan uzman çavuş Kasım Yurt'un dün Merkez Mahallesi'nde anahtarını unuttuğu evine girmek için yardım istediği itfaiye aracının merdiveninin ucundaki sepet ile duvar arasında sıkışması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattı.

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