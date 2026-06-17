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        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, sağlık ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada rahatsızlanan çoban, sağlık ekiplerinin çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

        Koyun otlatmak için dün Adaklı köyü yaylasına çıkan bir çobanın rahatsızlandığını fark eden yanındakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, dağlık alanda bir süre yürüdükten sonra hastanın bulunduğu noktaya ulaştı.

        Yaylada ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansa taşınarak Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Vatandaşlar, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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