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        Hakkarigücüspor Kadın Futbol Takımı'nda hedef ligi ilk sıralarda bitirmek

        SAYİM HARMANCI - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Hakkarigücüspor, ilk 9 haftadaki başarılı performansını sürdürerek sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Hakkarigücüspor Kadın Futbol Takımı'nda hedef ligi ilk sıralarda bitirmek

        SAYİM HARMANCI - Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin güçlü ekiplerinden Hakkarigücüspor, ilk 9 haftadaki başarılı performansını sürdürerek sezonu üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

        Hakkarigücüspor, yaz transfer döneminde kadrosundaki 6'sı yabancı 11 futbolcuyla yollarını ayırdı.

        Eksik mevkileri, renklerine bağladığı 2'si yabancı 5 futbolcu ve altyapıdan A takıma dahil ettiği 5 genç oyuncuyla tamamlamaya çalışan Hakkari ekibi, maddi imkansızlıklar nedeniyle bazı mevkilere takviye yapmamasına rağmen lige iyi bir başlangıç yaptı.

        Teknik direktör Cemile Timur yönetiminde geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Hakkarigücüspor, bu maçlarda 14 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

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        Topladığı 18 puanla altıncı sırada yer alan mavi beyazlılar, 8 Kasım Pazar günü kentin Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'ndeki diğer temsilcisi olan Yüksekovaspor'la karşılaşacak.

        - "Desteğe ihtiyacımız var"

        Merzan Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren takımın yardımcı antrenörü Nazif Artan, AA muhabirine, sezon başında maddi sıkıntılar nedeniyle lige kısıtlı imkanlarla başladıklarını söyledi.

        Yaz transfer döneminde 6 yabancı ve 5 yerli futbolcuyla yollarını ayırdıklarını belirten Artan, "Bunların yerine 2 yabancı, 3 yerli ve altyapıdan da 5 oyuncumuzu kadromuza katarak sezona 10 gün kala hazırlıklara başladık. 9 maç oynadık. Şu anda iyi gidiyoruz. 18 puanla altıncı sıradayız. Bu maçlardan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık. Çalışmalarımız devam ediyor. İyi yoldayız. Hafta sonu ilimizin diğer kardeş takımı Yüksekovaspor ile karşılaşacağız. Bu maçtan da iyi bir neticeyle ayrılıp önümüzdeki maçlara bakmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Tüm takımlarla başa baş bir mücadele sergilediklerini dile getiren Artan, şunları kaydetti:

        "Aldığımız sonuçlarla da bunu gösterdik. Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Altyapıya da önem veriyoruz. Hakkarigücüspor yıllardır Süper Lig'de. Altyapıdan çıkardığımız futbolculara süre vermeye çalışıyoruz. İlk 11'de direkt oynayan iki altyapı oyuncumuz da var. Önümüzdeki yıllarda bu futbolcularımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Potansiyelimiz var. Zor günler geçiyoruz. Desteğe ihtiyacımız var. Bu takım hepimizin. Sahip çıkmamız lazım. Hakkarigücüspor, Hakkari'mizin marka değeridir."

        Yeni transferlerden Melda Çetin ise daha önce de Hakkarigücüspor'da mücadele ettiğini belirterek "Sezon başında biraz geç toplandık. İmkanlarımız kısıtlıydı. Buna rağmen sıkı bir şekilde çalışarak lige güzel bir şekilde devam ediyoruz. Eksiklerimiz var ama birlik ve beraberlik içinde, hocamızın desteği, arkadaşlarımızın özverisiyle istediğimiz sonuçları alıyoruz. Kimse bu performansı bizden beklemiyordu. İyi bir ortamımız var. Çalışmalarımız iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

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        Oyunculardan Şevval Dursun da ligde iyi bir yerde olduklarını kaydederek "İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz. Önümüzde önemli bir maç var. Ona hazırlanıyoruz. 3 puan alıp zirveye doğru devam etmek istiyoruz. Takımda iyi bir hava var. Hedefimiz ligi ilk 3'te bitirmek." dedi.

        Paraguaylı kaleci Cristina Elizabeth ise kentte mutlu olduğunu ifade ederek "Her şey çok güzel. İnsanlar iyi. Hocamı arkadaşlarımı çok seviyorum. Burası ailem gibi. Kendimi iyi hissediyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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