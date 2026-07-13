Hakkarili muaythai sporcusu Erdem Kaçar, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de 6 yaşında başladığı muaythaide üç kez Türkiye şampiyonu olan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ikincilik elde eden milli sporcu Erdem Kaçar, Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.



Keklikpınar Mahallesi'nde yaşayan 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Erdem, mahallede dövüş sporlarıyla uğraşan sporculardan etkilenerek 6 yaşında muaythaiye başladı.



Antrenörü Arafat Uçar'ın desteğiyle kendini geliştiren, çalışmalarına ara vermeden devam eden Erdem Kaçar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar kazandı.



Türkiye şampiyonalarında üç kez birincilik kürsüsüne çıkarak milli takıma seçilen Erdem, 2022'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda ikinci oldu.



Malezya'da 16-20 Haziran'da organize edilen ISF Okul Sporları IFMA Dünya Muaythai Şampiyonası'nda da ikincilik elde eden Erdem Kaçar, 14-19 Temmuz'da Adana'da düzenlenecek Hayri Doğan Hozanlı Gençler Türkiye Muaythai Şampiyonası ve 6-16 Kasım'da Yunanistan'da yapılacak Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya için ter dökecek.



Başarılarıyla örnek olmak isteyen Erdem, çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda antrenörü yönetiminde yoğun bir tempoda sürdürüyor.









- "Çocuklara örnek oluyorum"



Erdem Kaçar, AA muhabirine, muaythai için çok hevesli olduğunu, antrenmanlarını hiçbir zaman aksatmadığını söyledi.



Hocasının desteğiyle bugünlere geldiğini, kendini geliştirdiğini anlatan Erdem, "Üç kez Türkiye birincisi oldum. Üç kez ikinci oldum. Avrupa ikinciliğim var. Malezya'da yapılan okullar arası dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Dünya ikincisi oldum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Ülkemi, memleketimi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Başarılar gelince mutlu oluyorum tabi. Sevdiklerimi gururlandırıyorum. Çocuklara örnek oluyorum. İleride ben de sporcu yetiştirmek istiyorum. Bu branşı seviyorum. Çalışmalarımı hiç aksatmıyorum. Disiplinli bir şekilde ilerliyorum."



Antrenör Uçar da kentte bu branşa faaliyet gösteren çok sayıda sporcunun bulunduğunu, Kaçar'ın da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.



Sporcusunun ulusal ve uluslararası müsabakalarda birçok derece elde ettiğini ifade eden Uçar, şu değerlendirmede bulundu:



"Erdem, Malezya'da düzenlenen müsabakada ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Dünya ikincisi oldu. Bu başarıyla biz de gururlandık. 14 Temmuz'da Adana'da ve kasımda Yunanistan'da yapılacak müsabakalarda en iyi sonuçlarla dönmek istiyoruz. Dilerim bu kez şampiyon oluruz. Öğrencime başarılar diliyorum. Erdem Kaçar potansiyelli bir sporcumuz. İnşallah daha başarılı olacak. Çocukluğundan beri bu sporu disiplinli bir şekilde yapıyor. Antrenmanlarını hiçbir şekilde aksatmıyor. Ben ona güveniyorum. Sonuna kadar destekçisiyim. Bu yolda desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve Özel Kural Okullarına teşekkür ediyorum."

