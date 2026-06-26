İzmir'e atanan Hakkari Adalet Komisyonu Başkanı Nesil kentten ayrıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İzmir'in Bergama Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atanan Hakkari Adalet Komisyonu Başkanı Bahadır Sami Nesil, kurumdaki personelle vedalaştı.



Kentte görev yaptığı süreçte 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini de yürüten Nesil, kentteki kurumlara veda ziyaretleri gerçekleştirdi.



Kurumda mesai yaptığı personelle de bir araya gelerek vedalaşan Nesil, helallik istedi.



Nesil, İzmir'deki yeni görevi için kentten ayrıldı.

