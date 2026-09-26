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        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e 1-0 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Hakkarigücü, sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'e 1-0 yenildi.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Furkan Başarır yönetti.

        Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

        İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Ankara temsilcisi, 63. dakikada Rasmata Sawadogo’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ABB FOMGET, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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