Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

İkinci yarıda hücumda daha etkili olan Ankara temsilcisi, 63. dakikada Rasmata Sawadogo’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

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