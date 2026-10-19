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        Yüksekova'da Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Yüksekova'da Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Dedeler Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte kadın çiftçilerin yetiştirdiği ürünler sergilendi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Volkan Hülür, kadın üreticilerle sohbet etti, sergilenen ürünleri inceleyip kadınlara gül verdi.

        Hülür, yaptığı konuşmada, ilçenin doğal güzellikleri, geniş ovası ve çalışkan insanlarıyla tarım ve hayvancılıkta önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Kadınların yalnızca aile hayatında değil, üretim ve toplumsal kalkınmada da önemli bir rol üstlendiğini belirten Hülür, kadın çiftçilerin emekleriyle hem aile ekonomisine hem de ülke kalkınmasına katkı sunduğunu ifade etti.

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        Kalkınmanın yalnızca büyük şehirlerde yapılan yatırımlarla, inşa edilen yollarla ve binalarla ölçülemeyeceğini dile getiren Hülür, kırsalda üretim yapan kadınların emeklerinin karşılığını almasının ve ürünlerini pazara ulaştırabilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Kaymakamlık ve ilgili kurumlar olarak kadın üreticileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Hülür, kadın üreticilerin gününü kutladı.

        Günün anısına pasta kesilen ve halay çekilen etkinliğe Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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