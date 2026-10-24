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        Yüksekova'da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Yüksekova'da iki ayrı trafik kazası: 10 yaralı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilk kaza YüksekovaVan kara yolu Yeni Köprü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 07 BHE 418 plakalı otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

        İkinci kaza ise İpekyolu Caddesi Sabancı Kavşağı'nda gerçekleşti. Seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen D.O. yönetimindeki öğrenci servisi kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir binanın giriş katında bulunan marketin kapısına çarpan serviste, sürücü D.O. ile öğrenciler B.E. (8), M.Y. (7) ve H.B.Y. (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        Her iki kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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