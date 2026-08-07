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        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, Iğdır'da ziyaretler gerçekleştirdi.


        Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Gürlek, Iğdır Adliyesi'ni ziyaret etti, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede'den bilgi aldı.


        Ardından AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Gürlek, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlıklarını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.


        Bakan Gürlek, daha sonra Alagöz Holding Iğdır Fk Tesisleri'nde "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri ile İstişare Toplantısı"na katıldı.

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