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        Ağrı Dağı eteklerinde kavurucu sıcaklara rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor

        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlarda sıcak havaya rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Ağrı Dağı eteklerinde kavurucu sıcaklara rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor

        Ağrı Dağı'nın eteklerindeki sulak alanlarda sıcak havaya rağmen kuş hareketliliği yaşanıyor.

        Türkiye'nin en yüksek noktalarından olan Ağrı Dağı'nın etekleri 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birçok tür kuzeye doğru göçtü.

        Dağın eteklerindeki Karasu Sulak Alanı, yazı burada geçirip havaların soğumasıyla güneye doğru göç eden türlerle renklendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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