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        Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu rotası doğal güzellikleriyle dağcıları ağırlıyor

        BÜLENT MAVZER - "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırlarında yer alan kuzeydoğu rotası, doğal güzellikleriyle dağcıları ve doğaseverleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu rotası doğal güzellikleriyle dağcıları ağırlıyor

        BÜLENT MAVZER - "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın Iğdır sınırlarında yer alan kuzeydoğu rotası, doğal güzellikleriyle dağcıları ve doğaseverleri ağırlıyor.

        Ağrı ile Iğdır sınırında bulunan 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu rotasında, 3 bin 500 metre rakımdaki ikiz meteor çukurları ile 3 bin 600 metre yükseklikte bulunan ve buzullarla beslenen Küp Gölü, tırmanış yapan doğaseverlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Bölgenin eşsiz doğal güzelliklerini yakından görmek isteyen dağcılar ve doğaseverler, Iğdır üzerinden düzenlenen günübirlik faaliyetlerle Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu rotasını keşfediyor.

        Sabah saatlerinde Iğdır'da bir araya gelen gruplar, yaklaşık 4 ila 5 saat süren tırmanışın ardından ikiz meteor çukurları ve Küp Gölü'ne ulaşıyor.

        Yüksek rakımda temiz havada doğayla iç içe vakit geçiren dağcılar, bölgenin eşsiz manzarasını da fotoğraflıyor.

        - "Bütün dağcılarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz"

        Tırmanışa Kars'tan katılan Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Sergül Keskin, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldan beri Kars'ta dağcılık yaptığını söyledi.

        Bölgede görülmesi gereken zirvelere çıkmaya çalıştığını ifade eden Keskin, "Bugün de hem Iğdır'dan gelen hem de Karslı dağcılar olarak 17 kişilik ekiple Ağrı Dağı'nın eteklerinde 2 meteor çukurunu ziyaret ettik ve şimdi de Küp Gölü'ne geldik. Küp Gölü, Ağrı Dağı buzullarının erimesiyle oluşan 3 bin 600 metre rakımdaki bir gölümüz. Bütün dağcılarımızı ve doğaseverlerimizi bölgemizdeki bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

        Iğdır Dağ Safari Dağcılık Kulübü Başkanı Yunus Gündoğdu da Ağrı Dağı'nın bütün güzel rotalarını keşfetmek istediklerini belirterek, "Bugünkü faaliyetimiz Ağrı Dağı eteklerinde bulunan meteor çukurları ve Küp Gölü. Amacımız yeni rotalar çizip Ağrı Dağı'nı Iğdır tarafından turizme kazandırmak. Umarım bunda da başarılı olmuşuzdur." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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