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        Bingöl'den çalınan havlu ve halılar Iğdır'da polisin takibiyle bulundu

        Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Bingöl'den çalınan havlu ve halılar Iğdır'da polisin takibiyle bulundu

        Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganların Iğdır'a getirildiğini tespit etti.

        Polis ekipleri, çalıntı malzemelerin getirildiği kamyonu belirleyip takibe aldı. Malzemeler, başka bir araca aktarılırken operasyon düzenlendi.

        Çalınan malzemelere sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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