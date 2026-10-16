Bingöl'den çalınan havlu ve halılar Iğdır'da polisin takibiyle bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganların Iğdır'a getirildiğini tespit etti.

Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.

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