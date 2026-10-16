Bingöl'den çalınan havlu ve halılar Iğdır'da polisin takibiyle bulundu
Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.
Bingöl'deki bir iş yerinden çalınan havlu, halı ve yorganlar Iğdır'da polisin takibi sonucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bingöl'den çalınan ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan havlu, halı ve yorganların Iğdır'a getirildiğini tespit etti.
Polis ekipleri, çalıntı malzemelerin getirildiği kamyonu belirleyip takibe aldı. Malzemeler, başka bir araca aktarılırken operasyon düzenlendi.
Çalınan malzemelere sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, hırsızlık iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
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