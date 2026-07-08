Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 4 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Iğdır ekibi, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Açıklamada, kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrıldığı hatırlatılarak, Avusturya Birinci Ligi SK Rapid Wien II takımında forma giyen Emirhan Altundağ ile 3+1, Sakaryaspor'dan Jakub Szumski ile 1, Erzurumspor FK'den Giovanni Crociata ve Alman takımlarından Karlsruhe'de forma giyen Efe Kaan Sihlaroğlu ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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