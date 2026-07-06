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        Iğdır FK'de 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 7 futbolcuyla yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Iğdır FK'de 7 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 7 futbolcuyla yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı ekipte 2026-2027 sezonu öncesi transfer çalışmaları sürüyor.

        Transferin yanı sıra mevcut kadrodaki bazı oyuncularla yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Bu arma altında ter döken, sahada mücadele eden ve kulübümüzün hikayesine değer katan futbolcularımız Sinan Bolat, Fode Koita, Moryke Fofana, Ali Yaşar, Ryan Mendes, Ahmet Emin Engin ve Gianni Bruno’ya yeşil-beyazlı formamız için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ederiz. Yolları açık, başarıları daim olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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