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        Iğdır'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Iğdır'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Iğdır'da aranan firari hükümlü yakalandı

        Iğdır'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, M.O'yu saklandığı adrese düzenlediği operasyonda yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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