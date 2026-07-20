Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da bir evin bahçesindeki 6 bin balya ot yandı

        Iğdır'da bir evin bahçesindeki 6 bin balya ot yandı

        Iğdır merkeze bağlı Evci köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 23:35 Güncelleme:
        Iğdır'da bir evin bahçesindeki 6 bin balya ot yandı

        Iğdır merkeze bağlı Evci köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.


        Evci köyünde bir evin bahçesinde başlayan yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.


        Yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        "Yaklaşık 100 ABD askeri yaralandı" iddiası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        Oğuzhan Uğur için tutuklama talebi
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        "Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir"
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Trump: Bedelini kat kat ödeyecekler
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray'da Lemina gelişmesi!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Galatasaray için Pulisic iddiası!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Sarıyer'de vale ve değnekçi operasyonu!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        "Fatma Kaplan Hürriyet'e 3 kilogram altın borç verdim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Hüseyin Küçük ve Fatih Eke'nin emniyet ifadelerine ulaşıldı
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        'Gossip Girl'ün yıldızı Bodrum'da
        79 yıl önce İstanbul
        79 yıl önce İstanbul
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz"
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        Kazım Koyuncu filmi geliyor
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        “Odyssey”: Antik Yunan’ın ahlaki yenilgisi
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Starmer başbakanlıktan resmen ayrıldı
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?
        Avrupa'da bir ilk olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu
        Iğdır'da çıkan yangında yaklaşık 6 bin balya ot kül oldu
        Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan firari yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu suçundan aranan firari yakalandı
        Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan için mevlit düzenlen...
        Celali Aşireti'nin kanaat önderlerinden Hacı Ali Özcan için mevlit düzenlen...
        Minyatür tezgahlarla dokuma sanatını gençlere aktarıyor
        Minyatür tezgahlarla dokuma sanatını gençlere aktarıyor
        Iğdır-Doğubeyazıt yolunda motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        Iğdır-Doğubeyazıt yolunda motosiklet bariyerlere çarptı: 2 yaralı
        Iğdır'da köy yollarında yol açma çalışmaları sürüyor
        Iğdır'da köy yollarında yol açma çalışmaları sürüyor