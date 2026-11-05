Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da bir ilk: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı oldu

        Iğdır'da bir ilk: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı oldu

        Iğdır'da uzun yıllardır doğa sporları ve yüksek irtifa dağcılığıyla ilgilenen, dağcılık antrenörlüğünün yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini de yürüten Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bu alanda bölgedeki doğa sporlarının gelişmesine katkı sunmayı ve gelecek nesillere öncülük etmeyi hedefliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Iğdır'da bir ilk: Muhammet Akkuş dağ mihmandarı oldu

        Iğdır'da uzun yıllardır doğa sporları ve yüksek irtifa dağcılığıyla ilgilenen, dağcılık antrenörlüğünün yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini de yürüten Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bu alanda bölgedeki doğa sporlarının gelişmesine katkı sunmayı ve gelecek nesillere öncülük etmeyi hedefliyor.

        Iğdır'da uzun yıllardır dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgilenen, dağcılık antrenörlüğünün yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği görevini de yürüten Muhammet Akkuş, dağ mihmandarlığı eğitimini tamamlayarak belgesini aldı. Akkuş, bu alanda bölgede öncü olmayı hedeflediğini belirterek Iğdır'ın doğa sporları potansiyelini tanıtmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Yıllardır yüksek irtifa dağcılığı, yamaç paraşütü ve dağ kayağıyla ilgilenen Muhammet Akkuş, Ağrı Dağı'nda yürüttüğü rehberlik faaliyetlerinin yanı sıra aldığı eğitimlerle dağ mihmandarlığı belgesine hak kazandı. Dağ mihmandarlığının yalnızca dağlara tırmanmaktan ibaret olmadığını belirten Akkuş, bu görevin 3 bin metre üzerindeki dağlarda insanların güvenli şekilde zirveye ulaştırılmasını ve başlangıç noktalarına sağ salim geri getirilmesini kapsadığını ifade etti. Dağ mihmandarlarının ilk yardım bilgisine sahip olması, coğrafyayı ve doğayı iyi tanıması, hava şartlarını takip etmesi ve karşılaşılabilecek riskleri doğru analiz ederek karar verebilmesi gerektiğini vurgulayan Akkuş, güvenli dağcılığın önemine dikkat çekti.

        REKLAM

        "Amacımız sadece zirveye çıkmak değil"

        Çalışmalarının yalnızca zirve odaklı olmadığını belirten Akkuş, soğuk hava şartları, hipotermi ve irtifa hastalıkları gibi yüksek irtifada karşılaşılabilecek riskler konusunda insanları bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Akkuş, bölgeye gelen yerli ve yabancı doğaseverlerin güvenli bir şekilde dağcılık faaliyetlerine katılmasını, Iğdır'ın doğal güzelliklerinin tanıtılmasını ve gelecek nesillerin doğa sporlarına yönlendirilmesini hedeflediğini dile getirdi.

        "Iğdır doğa sporları açısından çok avantajlı"

        Iğdır'ın doğa sporları bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akkuş, Ağrı Dağı, Küçük Ağrı Dağı, Zor Sıra Dağları ve Tuzluca'daki Tekelti Dağı başta olmak üzere bölgede çok sayıda teknik tırmanış rotası ve trekking parkurunun bulunduğunu ifade etti. Gençlerin zamanlarını kapalı ortamlarda geçirmek yerine doğayla iç içe spor faaliyetlerine yönelmeleri gerektiğini belirten Akkuş, doğa sporlarının insanları fiziksel ve ruhsal açıdan dinç tuttuğunu, şehir hayatının stresinden ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Vali Taşolar'a desteklerinden dolayı teşekkür etti

        Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın doğa sporlarının gelişmesine yönelik yaklaşımının kendilerine güç verdiğini belirten Akkuş, Valinin desteği ve teşvikleri sayesinde eğitimlere yöneldiklerini ifade etti. Iğdır'ın doğa sporları alanında daha fazla tanınmasını istediklerini dile getiren Akkuş, dağcılık, yamaç paraşütü ve dağ kayağı gibi branşlarda yeni sporcular yetiştirmek, bölgenin doğal güzelliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve gençlere örnek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Piyasalarda yapay zeka depremi
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Beşiktaş, İskoçya'da kaybetti!
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        Yüz gerdirme ameliyatında uzman doktor can verdi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        İsrail'de hükümeti kurma görevi için gözler Herzog'da
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Seçimi kaybeden Bolsonaro ABD'ye nasıl kaçtı?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        Avrupa'da uçuşları durduran bomba ihbarları
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        5 bölge için sağanak uyarısı! 16 il için sarı kod!
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Bir günde 79 milyar dolar kaybetti
        Aşkını duyurdu
        Aşkını duyurdu
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        Trump'tan İran açıklaması: Bir karar vereceğiz
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        "Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik!"
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        "Önemli fırsatları değerlendiremedik"
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        Fenerbahçe'den Baskonia'ya büyük fark!
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"

        Benzer Haberler

        GRAFİKLİ - "210 gramlık delice doğan"ın 1 yılda 36 bin 700 kilometrelik göç...
        GRAFİKLİ - "210 gramlık delice doğan"ın 1 yılda 36 bin 700 kilometrelik göç...
        Iğdır'da 2 bine yakın kişi Karabağ Zaferi için yürüdü
        Iğdır'da 2 bine yakın kişi Karabağ Zaferi için yürüdü
        Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Iğdır FK, Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
        Iğdır'da Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı
        Iğdır'da hakkında 62 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Iğdır'da hakkında 62 yıl 10 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Iğdır'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
        Iğdır'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi