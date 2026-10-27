Iğdır'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

S.B'nin bıçakla tehdit ederek gasbettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın, tanımadığı kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

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