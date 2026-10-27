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        Iğdır'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

        Iğdır'da cadde üzerinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Iğdır'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

        Iğdır'da cadde üzerinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın, tanımadığı kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler bölgedeki 6 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek suçu işleyenin S.B. (33) olduğunu belirledi.

        Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.B. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        S.B'nin bıçakla tehdit ederek gasbettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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