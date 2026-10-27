Iğdır'da bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı
Iğdır'da cadde üzerinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.
Iğdır'da cadde üzerinde bir kişinin cep telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşın, tanımadığı kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek telefonunun gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bölgedeki 6 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek suçu işleyenin S.B. (33) olduğunu belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan S.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
S.B'nin bıçakla tehdit ederek gasbettiği cep telefonu da sahibine teslim edildi.
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