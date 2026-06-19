Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Iğdır'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan'a sınırı bulunan Aralık ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.


        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        Trump: İran bitti, bizden para alamayacaklar
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        Taksicilerden Togg'a çağrı
        30 milyon Euro aranıyor!
        30 milyon Euro aranıyor!
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Adalar Belediyesi'ne operasyon: 41 gözaltı
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        Benfica'dan Mauro Icardi'ye kanca!
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        3 avukatın da olduğu 32 şüpheliye adli işlem
        İkinci kez evleniyor
        İkinci kez evleniyor
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        "Sahte doktor"un meslekleri şoke etti!
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        ABD ve İran arasında '300 milyar dolar' çıkmazı
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Ölü ve yaralılar var.... Bir arı neden oldu!
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait
        Yol çalışmasında bulunmuştu! En eskisi 722 yılına ait

        Benzer Haberler

        Iğdır merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
        Iğdır merkezli 12 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
        Iğdır'da 11 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
        Iğdır'da 10 bin dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi
        Iğdır'da 10 bin dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı
        Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 2 yaralı
        Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 2 yaralı
        Iğdır'da yolcu otobüslerinde kaçak ürün operasyonu
        Iğdır'da yolcu otobüslerinde kaçak ürün operasyonu