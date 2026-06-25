Iğdır'da Kerbela şehitleri anıldı

Iğdır'da Kerbela şehitleri, düzenlenen etkinliklerle anıldı.





Hazreti Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Caddesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, anma programı düzenlendi.



Etkinliğe Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, protokol üyeleri, din adamları ve vatandaşlar katıldı.



Sabahın erken saatlerinde mezarlıkları ziyaret eden, "deste" adı verilen gruplar, ilahiler söyleyerek Atatürk Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.



Burada yapılan programda bir araya gelen binlerce kişi, söylenen ilahi ve mersiyeler eşliğinde Hz. Hüseyin ve yarenleri için gözyaşı döktü.



Programda birçok hayırsever tarafından kurulan stantlarda yemek ve meşrubat dağıtıldı.



Etkinlik, köy ve mahallelerde devam etmek üzere sona erdi.

