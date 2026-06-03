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        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Iğdır'da kubbeye konan leylek gün batımıyla görüntülendi

        Iğdır'da kubbeye konan leylek gün batımıyla görüntülendi

        Iğdır'da caminin kubbesine konan leylek, gün batımında ortaya çıkan manzarayla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 18:25 Güncelleme:
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        Iğdır'da kubbeye konan leylek gün batımıyla görüntülendi

        Iğdır'da caminin kubbesine konan leylek, gün batımında ortaya çıkan manzarayla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

        Türkiye'nin en doğusundaki illerden Iğdır'da bahar mevsimlerinde kente gelen leylekler, cami kubbeleri ve yüksek yapılarda yaşamlarını sürdürüyor.

        Kent merkezindeki Iğdır Ulu Camisi'nin kubbesine konan bir leylek, gün batımı sırasında görüntülendi.

        Kubbenin üzerindeki alemle aynı karede görüntülenen leylek, gökyüzünü kaplayan bulutlar ve gün batımının oluşturduğu renklerle güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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