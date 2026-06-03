Iğdır'da kubbeye konan leylek gün batımıyla görüntülendi

Iğdır'da caminin kubbesine konan leylek, gün batımında ortaya çıkan manzarayla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin en doğusundaki illerden Iğdır'da bahar mevsimlerinde kente gelen leylekler, cami kubbeleri ve yüksek yapılarda yaşamlarını sürdürüyor. Kent merkezindeki Iğdır Ulu Camisi'nin kubbesine konan bir leylek, gün batımı sırasında görüntülendi. Kubbenin üzerindeki alemle aynı karede görüntülenen leylek, gökyüzünü kaplayan bulutlar ve gün batımının oluşturduğu renklerle güzel görüntü oluşturdu.

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