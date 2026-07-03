Iğdır'da Yaz Spor Okulları başladı

Iğdır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen "Yaz Spor Okulları" törenle açıldı.



Kazım Karabekir Spor Salonunda yapılan açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programa katılan sporcular, farklı branşlarda gösteri yaptı.



Spor Hizmetleri Müdürü Savaş Kaya, herkesi spor yapmaya davet ederek, çocuklarını spora teşvik eden velileri kutladı.



Sporun özgüven, arkadaşlık ve kaynaşma açısından son derece önemli olduğunu belirten Kaya, "Günümüzde sporun bedensel bir aktivite olmasının ötesinde, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiren, bu yönüyle de insanlar ve toplumlar arasında barışa hizmet eden en etkin araçlardan biridir. Yaz aylarında yapabileceğiniz en doğru amacı bugün başlatıyoruz. Çünkü biz istiyoruz ki İstiklal Marşımızı okutan şampiyonlar çıksın." dedi.



Spor Okulları ve Engelsiz Spor için il genelinde 26 ayrı branşta 4 bin 800 sporcu, 28 antrenör eşliğinde eğitim görecek.

