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        Iğdır'ın dağlarındaki 5 bin 500 dekar arazi yeni altyapılarla suya kavuşuyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) desteğiyle yürütülen modern sulama projesiyle, Tuzluca ilçesindeki Aras Dağları eteklerinde bulunan yaklaşık 5 bin 500 dekarlık tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Iğdır'ın dağlarındaki 5 bin 500 dekar arazi yeni altyapılarla suya kavuşuyor

        BÜLENT MAVZER - Iğdır'da Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) desteğiyle yürütülen modern sulama projesiyle, Tuzluca ilçesindeki Aras Dağları eteklerinde bulunan yaklaşık 5 bin 500 dekarlık tarım arazisi modern sulama altyapısına kavuşturuluyor.

        İl Özel İdaresi tarafından DAP desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Tuzluca ilçesine bağlı köylerde yıllardır kullanılan eski ve verimsiz toprak sulama kanalları, açık beton kanal ve kapalı borulu modern sulama sistemleriyle yenileniyor.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl bölgede 1480 metre açık beton kanal inşa edilirken, bu yıl ise yaklaşık 920 metre kapalı sistem kanal ile 2 bin 120 metre açık beton kanal yapılıyor.

        Yüzde 90'ı tamamlanan projeyle su kayıplarının azaltılması, sulama verimliliğinin artırılması ve toplam 5 bin 500 dekarlık tarım arazisinin etkin şekilde sulanması hedefleniyor.

        Projenin tamamlanmasıyla tarımsal üretimin artırılması, su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve üreticilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

        İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürü Ender Önal, AA muhabirine, eski toprak sulama kanallarının modern sistemlere dönüştürülmesi amacıyla DAP ile ortak proje hazırladıklarını söyledi.

        - "Su kayıplarını önemli ölçüde azaltacağız"

        Projenin kabul edilmesinin ardından uygulama çalışmalarına başladıklarını belirten Önal, şunları kaydetti:

        "Amacımız eski toprak kanallar yerine daha modern sulama sistemlerini bölgeye kazandırmak ve sulanabilir alan miktarını artırarak daha verimli tarım yapılmasını sağlamak. Bu yıl yaklaşık 3 bin ile 3 bin 500 dekarlık alanı sulamayı planlıyoruz. Daha önce bu hatta yaklaşık 1500 dekar alan sulanabiliyordu. Yeni sistemle birlikte su kayıplarını önemli ölçüde azaltacağız."

        Kapalı sistem hattının büyük bölümünün tamamlandığını ifade eden Önal, hattın test amacıyla su verilerek denendiğini ve olumlu sonuçlar alındığını dile getirdi.

        Geçen yıl tamamlanan sulama hattıyla bu yılki çalışmaların entegre edilmesiyle toplam yaklaşık 5 kilometrelik hat üzerinden 5 bin 500 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını aktaran Önal, projenin kısa süre içinde hizmete alınacağını belirtti.

        Ziraat Mühendisi Ahmet Şeyran da yeni sistem sayesinde daha önce sulama imkanı bulunmayan yaklaşık 3 bin dekarlık alanın üretime kazandırılacağını anlattı.

        - "Daha yüksek katma değerli tarımsal üretim yapma imkanı da bulacağız"

        Tuzluca ilçesine bağlı Karanlık köyü muhtarı Muhammed Bakış ise eski toprak kanallarda sık sık heyelan, tıkanma ve su kaybı yaşandığını kaydetti.

        Yeni çalışmaların önemini vurgulayan Bakış, "Kapalı sistem devreye girdiğinde arazilerimizi daha rahat sulayabileceğiz. Yonca, korunga, fiğ, buğday ve arpa gibi ürünlerin yanı sıra daha yüksek katma değerli tarımsal üretim yapma imkanı da bulacağız. Köyümüzde yaklaşık 1500 dekarlık alan bu projeden faydalanacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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