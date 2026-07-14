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        Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı

        Iğdır'da 2026 yılı hububat hasadı, düzenlenen törenle Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın kullandığı biçerdöverin ilk biçimi yapmasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:09 Güncelleme:
        Iğdır'ın verimli arazilerinde hububat hasadı başladı

        Iğdır'da 2026 yılı hububat hasadı, düzenlenen törenle Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın kullandığı biçerdöverin ilk biçimi yapmasıyla başladı.

        Verimli tarım arazilerinde meyve ve sebze üretiminin yanı sıra hububatın da önemli yer tuttuğu kentte, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

        Törende Vali Mustafa Fırat Taşolar ile Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, biçerdöver kullanarak sezonun ilk hasadını yaptı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, AA muhabirine, 2026 buğday ve hububat hasadının bugünden itibaren başladığını söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hedeflerinin birim alandan en yüksek verimi sağlamak olduğunu belirten Tingiş, "İlimizde özellikle 2026 yılında hububat üretiminde yüzde 30'un üzerinde bir ekiliş alanının arttığını görüyoruz. Bununla beraber de ilimizin yaygın olarak yetiştirilen ekmek, beyaz ekmeklik çeşitlerinin verimi yüksek çeşitlerle paçal yaptırdık." dedi.

        Arazilerdeki verimden bahseden Tingiş, şunları kaydetti:

        "Dağlık ve kıraç alanlarda, bakanlığımızın, Uluslararası Bahçe Bitkileri Araştırma Enstitümüzün 'Taner' ekmeklik buğday çeşidini kurak ve kıraç alanlarda yaygınlaştırdık. Üreticilerimiz, şu an yaklaşık 200-250 kilo alınan yerlerden 400-450 kilogram gibi verim almaya başladı. Bununla beraber sap samanlarında da yine artış meydana geldi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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