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        İspanyol araştırmacı 8 yıldır Iğdır'da kuşların izini sürüyor

        CÜNEYT ÇELİK - İspanyol araştırmacı ve kuş halkalama uzmanı Juan Ramirez Roman, 8 yıldır gönüllü olarak Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarına destek veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        İspanyol araştırmacı 8 yıldır Iğdır'da kuşların izini sürüyor

        CÜNEYT ÇELİK - İspanyol araştırmacı ve kuş halkalama uzmanı Juan Ramirez Roman, 8 yıldır gönüllü olarak Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarına destek veriyor.

        KuzeyDoğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle kentte yürütülen kuş araştırma çalışmaları sürüyor.

        Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler de katılıyor.

        Gönüllüler, kuş yakalama, gözlem ve halkalama başta olmak üzere tüm işlerde KuzeyDoğa ekibine yardımcı oluyor.

        Yaklaşık 20 yıldır onlarca farklı ülkede araştırma yapıp kuş gözlemlerine katılan 52 yaşındaki Juan Ramirez Roman, 8 yıldır gönüllü olarak Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde çalışma yapıyor.

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        - Bilimsel verilerin toplanmasına katkı sağlıyor

        Arazi çalışmalarında da görev alan Roman, yakalanan kuşların tür, yaş ve diğer özelliklerinin belirlenmesine yardımcı olurken, halkalama sırasında kuşları yakından inceleyerek bilimsel verilerin toplanmasına katkı sağlıyor.

        Juan Ramirez Roman, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır kuşlar üzerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

        Roman, tavsiye üzerine geldiği araştırma merkezinde 8 yıldır çalışmalara katkı sağladığını anlatarak, "Bazen halkalama bazen de arazi çalışmasına katılıyorum, İspanya, İtalya, Türkiye ve Afrika'da çalıştım. İlk olarak 2018 yılında Aras Kuş Cenneti'ne geldim, Utah Üniversitesinde birisi burayı tavsiye etti. Kuşlara, özellikle yırtıcılar ve ötücülere hep ilgim oldu. Bu nedenle burayla ilgili tavsiye alınca gelmek istedim." dedi.

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        İspanya ve gittiği diğer ülkelerde hiç görmediği kuşları Türkiye'de görme imkanı yakaladığını dile getiren Roman, "Hiç görmediğim kuşları burada görme imkanım oldu. Benim için çok ilgi çekiciydi. İlk geldiğimde ilgi çekici türler gördüğüm için o günden bugüne KuzeyDoğa Derneğiyle işbirliği yapıyorum. Asya, Afrika ve Avrupa'dan gelen kuşların Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde görülebiliyor olması burayı çok özel kılıyor. Kuşları halkalarken çok mutlu oluyorum çünkü halkalama esnasında kuşları tutup detaylı bilgiye sahip olabiliyorum." diye konuştu.

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