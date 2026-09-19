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        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Iğdır'da konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Darbe dönemlerinde yapılmış anayasadan kurtularak sivil anlayışla yapılmış yeni bir anayasaya kavuşturulmasını büyük bir ihtiyaç olarak görüyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:09 Güncelleme:
        MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Iğdır'da konuştu:

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Darbe dönemlerinde yapılmış anayasadan kurtularak sivil anlayışla yapılmış yeni bir anayasaya kavuşturulmasını büyük bir ihtiyaç olarak görüyor ve değerlendiriyoruz." dedi.

        Özdemir, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda partisince düzenlenen 15. Iğdır Olağan Kongresi'nde, Türkiye'nin, 21. yüzyıla emin adımlarla giriş yaparken kendi istikrarını tesis etmenin yanında yakın coğrafyası ve kendisiyle beraber hareket eden diğer çevrelerin tamamına da hem istikrar vaat eden bir anlayışı yansıtmayı başardığını söyledi.

        Türkiye'nin dahil olduğu her meselede ve her bölgede refah, barış ve huzur için liderlik gösterdiğini işaret eden Özdemir, bunun Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın başarısı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu noktada göstermiş olduğu ülke liderliğinin de tarihi derecede büyük öneme sahip olduğunu vurguladı

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        Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Sayın Genel Başkanımız 22 Ekim 2024 tarihinde Terörsüz Türkiye ile alakalı ilk açıklamasını yapmış ve bu çağrı ile beraber örgütün amacına ulaşamayacağı gerçeğinden hareketle artık silahlarını bırakması ve kendisini feshetmesi gerekliliğinin altını çizmiştir. Bunun üzerine şubat 2026'da örgütün kurucu iradesi herhangi bir özerklik, federasyon, konfederasyon gibi taleplerinin kalmadığı, PKK terör örgütünün artık sonlandırılması ve feshedilmesi gerektiği yönündeki çağrısı gelmiş ve örgüt kendisini feshetmiştir."

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        Özdemir, bu süreç içinde geçmişte yaşanan olayların da son bulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

        "Bugünlere kadar gelinen süreç içerisinde aradan geçen 2 yılı bulan zaman zarfında Allah'a hamdolsun Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğü aradan geçen her gün biraz daha güçlenmiş, iç cephemiz tahkim edilmeye başlamış, huzurumuz daim kılınmaya çalışılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde terör saldırıları sebebiyle hiçbir Mehmetçiğimizin burnu dahi kanamamıştır. Yine aynı dönem içerisinde Suriye'de çok ciddi planlamalar, oraya yönelik çok ciddi değerlendirmeler yapılırken Allah'a hamdolsun tek bir Mehmetçiğimizin saçının teline dahi zarar gelmeden Suriye'deki terör sorunu da, ülkemize yönelen terör tehdidi de kaynağında çürütülmüş, bertaraf edilmiştir.

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        Bugün gelinen aşamada Suriye'de de bir entegrasyon süreci başlamış ama en önemlisi Irak'ta bulunan terör odakları, terör kampları birer birer Türk Silahlı Kuvvetlerinin, şanlı ordumuzun kontrolüne girmeye başlamıştır. Yani Terörsüz Türkiye günden güne zemin kazandıkça, terörsüz Türkiye aziz milletimiz nazarında günden güne kabul ve irade beyanı olarak daha fazla, daha sağlam bir şekilde yer edindikçe hem Türkiye'nin iç huzuru tahkim edilmiş, iç huzuru, iç barışı sağlamlaştırılmış ama bununla beraber bölgesel huzur ve barışın da temin ve tesis edilmesi noktasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli kazanımları olmuştur."

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        - "Terörsüz Türkiye sürecinden en fazla İsrail rahatsız"

        Terörsüz Türkiye sürecinin en fazla İsrail'i rahatsız ettiğini dile getiren Özdemir, "Bizler bu kazanımları artırmaya çalışırken Terörsüz Türkiye'den bilhassa İsrail başta olmak üzere Türkiye hasımlarının ne derecede rahatsız olduğunu da görüyoruz. Bu zamana kadar vaat edilmiş topraklar safsatasıyla hareket edenlerin gözünü diktiği bir Anadolu coğrafyası varsa bu coğrafyadan bir kum tanesi dahi alamayacağının iradesini onlara kimin, neyi vaat ettiğini bilemeyiz ama bizim topraklarımıza göz diktilerse biz onlara bu toprakların altını vaat ettiğimiz gerçeğini de haykırmaktan geri durmayacağız." şeklinde konuştu.

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        Özdemir, mevcut anayasanın değiştirilmesi gerektiğini savunarak, "Darbe dönemlerinde yapılmış anayasadan kurtularak sivil anlayışla yapılmış yeni bir anayasaya kavuşturulmasını büyük bir ihtiyaç olarak görüyor ve değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

        2028 yılında yapılması hedeflenen seçimlere de değinen Özdemir, "Iğdır'dan hep birlikte milliyetçi ülkücü hareketin neferleri olarak tekraren ilan ediyoruz. 2028'de yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3. döneminde üç liderle birlikte Recep Tayyip Erdoğan inşallah tekrar Cumhurbaşkanımız olarak seçilecektir." diye konuştu.

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        Kongrede, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş, AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer de toplantıda yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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